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Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti.

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