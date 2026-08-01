Pazartesi gününden itibaren Kızılay’da yaya kaldırımlarında ve bazı metro giriş-çıkışlarda yeni düzenlemeye gidileceği açıklandı.

EGO’dan yapılan açıklamada Kızılay AVM binasında gerçekleştirilecek olan güçlendirme ve renovasyon çalışmaları kapsamında, inşaat alanı çevresindeki can güvenliğini sağlamak amacıyla geçici bir süreyle yaya trafiğine kapatılacak.

Ayrıca kapatılacak alan içerisinde kalan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı metro giriş-çıkışı, Kızılay Genel Müdürlüğü metro giriş-çıkışı ve engelli asansörü hizmet veremeyecek.

EGO’dan yapılan açıklama şöyle:

Değerli vatandaşlarımız Kızılay AVM binasında gerçekleştirilecek olan güçlendirme ve renovasyon çalışmaları kapsamında, inşaat alanı çevresindeki çalışanların ve sizlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla geçici bir süreyle çevre düzenlemesine gidilecektir.

Bu doğrultuda;

03.08.2026 tarihinden itibaren, Kızılay AVM önündeki yaya kaldırımı geçişe kapatılacaktır. Kapatılacak alan içerisinde kalan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı metro giriş-çıkışı, Kızılay Genel Müdürlüğü metro giriş-çıkışı ve engelli asansörü hizmet veremeyecektir.

Metro ve çarşı erişimi için bölgede bulunan diğer metro giriş-çıkış kapılarının kullanılması önemle rica olunur.

Çalışmalar süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.