Ankara Kulübü Derneği Genç Seymenleri (Kıbrıs Köyü), Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Duatepe ve Gordion Müzesi’ni kapsayan gezi programında, Milli Mücadele’nin izlerini ve Anadolu’nun köklü medeniyet mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı tarihi alanları ziyaret ederek Milli Mücadele’nin destansı izlerini yerinde turist rehberlerinin bilgilendirmeleri eşliğinde görme fırsatı bulan Genç Seymenler, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutan Gordion Antik Kenti ve Müzesi’nde de Frig uygarlığının zengin kültürel mirasını yakından tanıdı.

TARİH BİLİNCİ VE MİLLİ ŞUUR VURGUSU

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilcisi Halil Bahadır Saka, Gençlerin Seymenlik geleneğini öğrenme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusundaki gayretlerini her zaman takdir ettiklerini belirterek, “Bu kadim kültürün geleceğe taşınmasında en büyük güvencemiz gençlerimizdir. Genel Başkanımız Dr. Metin Özaslan’ın yönetiminde Ankara Kulübü Derneği olarak, onların tarih, kültür ve milli değerlerle bağlarını güçlendirmek amacıyla belirli aralıklarla gezi programları düzenliyoruz. Bu geziler, Seymenlik kültürünü özümseyen gençlerimizin Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımalarına önemli katkı sağlıyor. Bu doğrultuda; tarih bilinci, milli şuur ve aidiyet duygularını pekiştiren, Anadolu topraklarında iz bırakan medeniyetlerin zengin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmelerine imkân sağlayan Polatlı’daki bu anlamlı gezi, Genç Seymenler için hem öğretici hem de unutulmaz bir kültür etkinliği oldu” ifadelerini kullandı.