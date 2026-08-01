Ankara’da yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde Başkentlilerin yaya ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Atatürk Bulvarı’na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu. Yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Kızılay’da kurulan sistem, özellikle bunaltıcı sıcaklarda vatandaşlara ferah bir yürüyüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

170 METRELİK SERİNLETME SİSTEMİ

Toplam 170 metre uzunluğunda paslanmaz borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevreye yayıyor. Böylece bölgede hissedilen sıcaklığın düşürülmesi amaçlanıyor.

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri ise düşük su tüketimiyle çalışması. Uygulama sayesinde vatandaşların üzeri ıslanmadan serinlik hissi yaşaması sağlanıyor.

“DAHA FERAH VE KONFORLU BİR ORTAM SUNDUK”

ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, sistemin özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu Kızılay bölgesine kurulduğunu belirtti. Akıncı, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay’da 170 metre uzunluğunda serinletme su sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çalışmayla beraber yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve daha konforlu bir ortam sunduk. Bu çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Akıncı, uygulamanın kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek daha yaşanabilir bir Ankara için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

KIZILAY’DA VATANDAŞLARDAN UYGULAMAYA TAM NOT

Kızılay’daki serinletme sistemini kullanan vatandaşlar da uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Adem Koç, “İnsanların rahatlaması ve ferahlaması için güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. İnşallah sürekli olarak bu sıcak havalarda kullanılır” dedi.

Aleyna Gül Erdem ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti, “İnsanlar serinliyorlar, bence çok güzel bir uygulama olmuş” sözleriyle ifade etti. Kızılay’a misafir olarak geldiğini belirten Burhan Denizkaya da sistemi ilk kez gördüğünü belirterek, “Çok güzel düşünülmüş bir olay. İnsanlar bu kavurucu sıcakta ferahlıyor” diye konuştu.

Mehmet Kıyak ise uygulamanın Kızılay’ın tamamına yayılmasını istediğini belirterek, “Sistem çok güzel olmuş, Kızılay’ın tamamına devamının yapılmasını isterim” ifadelerini kullandı.