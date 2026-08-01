Olay, 30 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçmaya çalıştı.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı. Kaçış anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Aksoy'un cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, silahlı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.