Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan P.T. ve N.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA