Halk Otobüsçüleri Yine Zam İstiyor

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Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan P.T. ve N.T. yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı.

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