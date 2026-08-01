Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverlere kapılarını açtı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış gecesine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin açılış programına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış gecesinde ayrıca 2024 yılında hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçısı Almula Özlem anıldı.

“Kuğu Gölü” Bodrum Kalesi’nde Büyüledi

Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin ilk gösterisinde, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin dünyaca ünlü eseri “Kuğu Gölü” sahnelendi. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan eser, Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde izleyiciyle buluştu.

Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisinin ardından G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla sahneye taşınan “Kuğu Gölü”; etkileyici dekoru, göz alıcı kostümleri ve zarif koreografisiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini anlatan eser, final bölümünde sanatçıların dakikalarca ayakta alkışlanmasıyla sona erdi.

Gösteriyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatseverler için “Kuğu Gölü”nün ikinci temsili Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Festival 17 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin seçkin bale topluluklarından eserlerle 17 Ağustos’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Bodrum’un tarihi dokusunu sanatla buluşturan festival, yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bale deneyimleri yaşatmayı hedefliyor.