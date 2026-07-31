Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın evinin önünde park halindeki aracının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki 35 farklı güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyen ekipler, çalınan otomobilin sanayi sitesindeki bir iş yerine götürüldüğünü tespit etti.

Sanayi Dükkanına Baskın: 3 Çalıntı Araç Ele Geçirildi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda, son 3 gün içinde çalındığı tespit edilen 2 araç daha bulundu. İncelemelerde, araçlardan birinin çekici yüklenerek sanayi sitesine getirildiği ortaya çıkarıldı.

Parçalayıp Satışa Hazır Hale Getirmişler

Oto hırsızlarının çaldıkları araçları dükkanda parçalara ayırdığı, sökülen yedek parçaları ise satmak üzere muhafaza ettiği belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen 3 otomobil ile çok sayıda araç parçasına, sahiplerine teslim edilmek ve inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.