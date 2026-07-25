Neden İzlemelisiniz? Şık kıyafetler, Paris'in büyüleyici sokakları ve mizah dolu kültürel çatışmalar! Amerika’dan Fransa’ya bir pazarlama şirketinde çalışmak üzere taşınan Emily’nin hem iş hem de aşk hayatında başından geçen eğlenceli aksilikler, izleyiciye tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor. Yormayan, çerezlik ve rengarenk bir yapım arayanlar için ilk sırada.