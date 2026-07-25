Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak, kahkaha atmak ya da kendinizi sürükleyici bir hikayenin akışına bırakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Netflix, Prime Video ve Gain gibi dijital platformlarda öne çıkan, her anından keyif alacağınız en popüler ve eğlenceli film-dizi önerilerini sizler için derledik.
1. Emily in Paris (Dizi - Netflix)
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Tür: Romantik Komedi / Moda / Drama
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Neden İzlemelisiniz? Şık kıyafetler, Paris'in büyüleyici sokakları ve mizah dolu kültürel çatışmalar! Amerika’dan Fransa’ya bir pazarlama şirketinde çalışmak üzere taşınan Emily’nin hem iş hem de aşk hayatında başından geçen eğlenceli aksilikler, izleyiciye tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor. Yormayan, çerezlik ve rengarenk bir yapım arayanlar için ilk sırada.
2. Glass Onion: A Knives Out Mystery (Film - Netflix)
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Tür: Gizem / Komedi / Suç
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Neden İzlemelisiniz? Bir yandan bulmaca çözerken diğer yandan kahkahalarla izleyeceğiniz harika bir kadro! Zengin bir teknoloji milyarderinin Yunanistan’daki özel adasında düzenlediği gizemli oyunda işler çığırından çıkar. Dedektif Benoit Blanc rolünde Daniel Craig’in devleştiği film, ters köşeleri ve mizahi diliyle ekran başındakileri son ana kadar merak içinde bırakıyor.
3. Ted Lasso (Dizi - Apple TV+)
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Tür: Spor / Komedi / Drama
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Neden İzlemelisiniz? Son yılların en pozitif, iç ısıtan ve samimi dizilerinden biri. Amerikan futbolu antrenörü olan Ted Lasso, hiç bilmediği İngiliz futbol ligindeki bir takımı yönetmek üzere İngiltere'ye çağrılır. Karakterin tükenmek bilmeyen neşesi, saf iyiliği ve eğlenceli replikleri modunuzu anında yükseltmeyi garanti ediyor.
4. Palm Springs (Film - Prime Video)
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Tür: Zamanda Yolculuk / Romantik Komedi
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Neden İzlemelisiniz? Bir düğün gününde hapsolan iki kişinin hikayesini anlatan film, klasik "zamanda sıkışma" konusunu olağanüstü eğlenceli bir dille ele alıyor. Andy Samberg ve Cristin Milioti’nin muazzam uyumu ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.