Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak başarı dileklerini iletti.

Görüşmede Özel'i tebrik eden Yavaş, yeni partinin Türkiye'nin demokratik yaşamına ve milli iradenin daha da güçlenmesine katkı sunmasını temenni etti.

Demokrasi Vurgusu Yaptı

Yavaş, görüşmede, "Yeni Parti'nin ülkemizin demokratik yapısına olumlu katkılar sağlayacağına ve millet iradesinin daha da güçlenmesine destek olacağına inanıyorum. Kuruluşunun hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.