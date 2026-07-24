Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner tıbbi ürünlerinin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak karekod uygulamasının daha fazla gecikmeden devreye alınması çağrısında bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; mevcut ilaç takip sisteminin istenilen düzeyde işlemediğini belirten Eroğlu, ilaçların üretimden son kullanıcıya kadar izlenebilir hale gelmesinin hem usulsüzlüklerin önlenmesi hem de hayvan, halk ve gıda sağlığının korunması açısından zorunlu olduğunu söyledi.

“SİSTEM HÂLÂ İSTENİLEN NOKTAYA GELEMEDİ"

Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında veteriner hekimlerin kullandığı ilaçların elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla e-Reçete, İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Aşı Takip Sistemi (ATS) uygulamalarının başlatıldığını hatırlatan Eroğlu, aradan geçen sekiz yıla rağmen hedeflenen sonucun alınamadığını belirtti.

Eroğlu, "2018 yılında başlayan e-Reçete, İlaç Takip Sistemi ve Aşı Takip Sistemi uygulamaları maalesef bugün itibarıyla tam anlamıyla hedefine ulaşmış bir uygulama olarak görünmüyor." ifadelerini kullandı.

TVHB olarak yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı ile sistemin geliştirilmesi için görüşmeler yürüttüklerini aktaran Eroğlu, özellikle sahada çalışan veteriner hekimlerin çalışma koşullarına uygun, kullanıcı dostu bir sistem talep ettiklerini söyledi.

Veteriner hekimlerin çoğu zaman zorlu şartlarda görev yaptığını vurgulayan Eroğlu, "Bir veteriner hekim gecenin saat 11'inde dağın başında bir hayvana müdahale ediyor. Oradaki ilaçları da reçetelendirmesi gerekiyor. Yapılan düzenlemelere rağmen sistem hâlâ istenilen noktaya gelemedi." dedi.

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