Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. İlk açıklamasında, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

X HESABINI GÜNCELLEDİ

İstifasının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran Özgür Özel, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Hesabının kapak fotoğrafını yenileyen Özel, kurulacak YENİ Parti'nin logosunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Logonun paylaşılması, yeni siyasi hareketin kurumsal kimliğinin de resmen duyurulması olarak değerlendirildi.

ANKARA PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan Özel'in 24 Temmuz Cuma günü Ankara'da gerçekleştireceği program da belli oldu. Programa göre Özel, saat 13.02'de Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılacak. Cuma namazının ardından ise Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası önünde, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 91 milletvekiliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirecek.