Yaz aylarında artan sıcaklıklar, değişen beslenme alışkanlıkları ve hijyen koşullarındaki farklılıklar nedeniyle mide ve bağırsak enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil Şahin, 'Basit gibi görünen ishal ve kusma tablosu özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde ciddi sıvı kaybına yol açabilir. Güvenilir gıda ve su tüketimi ile hijyen kurallarına dikkat etmek enfeksiyonlardan korunmada büyük önem taşıyor' dedi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve tatil döneminde değişen yaşam alışkanlıkları, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Ev dışında yemek tüketiminin artması, açık büfeler, sokak lezzetleri, farklı su kaynaklarının kullanılması ve ortak kullanım alanlarındaki hijyen sorunları enfeksiyon riskini yükseltebiliyor. VM Medical Park Florya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil Şahin, tatilde sağlığın korunması için dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

'SICAK HAVA MİKROORGANİZMALARIN ÇOĞALMASINI HIZLANDIRIYOR'

Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte bakteri ve diğer mikroorganizmaların yiyecek ve içeceklerde çok daha hızlı çoğaldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Ev dışında yemek yeme alışkanlığının artması, açık büfelerin sık tercih edilmesi, sokak lezzetlerinin tüketilmesi ve hijyen koşullarının her zaman yeterli olmaması enfeksiyon riskini artırıyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde farklı mikroorganizmalarla karşılaşılması turist ishali olarak bilinen tabloya neden olabiliyor' diye konuştu.

'AÇIKTA BEKLEYEN GIDALAR CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR'

Yaz aylarında açıkta satılan veya uzun süre uygun sıcaklıkta bekletilmeyen gıdaların ciddi enfeksiyon riski taşıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Bakteriler uygun sıcaklıklarda çok kısa sürede çoğalabiliyor. Özellikle sütlü tatlılar, mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleri, deniz ürünleri ile dondurma gibi gıdalar soğuk zincir bozulduğunda enfeksiyon açısından risk oluşturuyor. Ayrıca açıkta satılan yiyecekler sinek, toz ve çevresel kirleticilerle temas ederek kolayca kontamine olabiliyor' ifadelerini kullandı.

'GÜVENİLİR SU TÜKETİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Seyahatlerde içme suyunun güvenilir olmasının önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Kirli veya yeterince dezenfekte edilmemiş sular mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en önemli bulaş yollarından biridir. Temizliğinden emin olunmayan buzlar, musluk suyuyla yıkanan sebze ve meyveler de enfeksiyon kaynağı olabilir. Seyahatlerde kapalı ambalajlı sular tercih edilmeli ve şişenin ilk kez açıldığından emin olunmalıdır' dedi.

'HER İSHAL GIDA ZEHİRLENMESİ DEĞİLDİR'

Gıda zehirlenmesi ile mide ve bağırsak enfeksiyonlarının birbirine karıştırıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Gıda zehirlenmesinde belirtiler genellikle bozuk gıdanın tüketilmesinden sonraki birkaç saat içinde başlar ve kusma ön plandadır. Bağırsak enfeksiyonlarında ise bakteri, virüs veya parazit bağırsaklara yerleşerek çoğalır. Bu durumda ishal, karın ağrısı ve ateş daha belirgin olur, iyileşme süreci ise daha uzun sürebilir' diye konuştu.

'BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN'

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve halsizliğin enfeksiyonun en sık görülen belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Yüksek ateş, kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma nedeniyle sıvı alamama, bilinç bulanıklığı ve ağız kuruluğu gibi belirtiler geliştiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişilerde bu tablo daha ağır seyredebilir' dedi.

'EN ÖNEMLİ TEDAVİ SIVI KAYBINI YERİNE KOYMAKTIR'

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarında en önemli komplikasyonun dehidratasyon olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Tedavinin temelini kaybedilen sıvının yerine konması oluşturur. Bol su tüketilmeli, ayran, çorba ve oral rehidratasyon solüsyonları tercih edilmelidir. Muz, haşlanmış patates, pirinç lapası, yoğurt ve kızarmış ekmek gibi kolay sindirilebilen besinler tüketilebilir. Doktora danışmadan antibiyotik veya ishal kesici ilaç kullanılmamalıdır' ifadelerini kullandı.

'PROBİYOTİKLER İYİLEŞMEYE DESTEK OLABİLİR'

Bazı probiyotiklerin enfeksiyona bağlı ishal süresini kısaltabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Özellikle bazı Lactobacillus türleri ve Saccharomyces boulardii içeren probiyotikler bağırsak florasının toparlanmasına katkı sağlayabilir. Ancak probiyotikler tek başına tedavi değildir ve yeterli sıvı alımının yerine geçmez' dedi.

'BASİT ÖNLEMLER ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR'

Tatilde mide ve bağırsak enfeksiyonlarından korunmanın büyük ölçüde mümkün olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 'Güvenilir su tüketmek, el hijyenine dikkat etmek, iyi pişirilmiş ve güvenilir gıdaları tercih etmek, uzun süre açıkta bekleyen yiyeceklerden uzak durmak ve hijyeninden emin olunmayan havuzlarda yüzmemek enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır. Basit önlemler sayesinde hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin tatilini güvenle koruyabilirsiniz' diye konuştu.