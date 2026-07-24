Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'un patronu olduğu belirtilen Mehmet Aca'nın, 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Mehmet Aca işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.