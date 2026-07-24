Kaza, dün sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunun Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Şevki Karaca idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücü Şevki Karaca ile yanındaki Şevket Karaca ve Şehri Karaca ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Şevki Karaca ile Şevket Karaca (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehri Karaca ve eşi Şevki Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Şevki Karaca ve Şehri Karaca'nın cenazesi bugün öğle vakti Safranbolu ilçesi Ovacuma Köyü Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.