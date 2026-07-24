Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. İtfaiye ekiplerine ve görevlilere yangın söndürme çalışmaları için teşekkür eden Macron, binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini kaydetti. Macron, bu kapsamda 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini aktardı.

Kaynak: DHA