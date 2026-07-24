Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik düzenlediği operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin bugün Rusya'nın Kirov kentindeki kilit askeri tesislerden birini vurduğunu duyuran Zelenskiy; tesisin, Ukrayna şehirlerine ve sivil yerleşim yerlerine yönelik geniş çaplı saldırılarda kullanılan uçak ve füze sistemlerine parça tedarik ettiğini aktardı. Zelenskiy, operasyonun tamamen haklı bir yanıt olduğunu savundu.

Askeri operasyonları 'uzun menzilli yaptırımlar' olarak nitelendiren Zelenskiy, bu stratejinin etkisini kanıtladığını belirterek yaklaşık 1350 kilometre uzaklıktaki bir petrol tesisine yönelik başarılı bir saldırı daha gerçekleştirildiğini kaydetti. Başka başarılı saldırıların da yapıldığını vurgulayan Zelenskiy, 'Rus işgal ordusuna insansız hava aracı parçaları, navigasyon ekipmanı ve askeri teçhizat sağlayan Rus lojistiğine yönelik operasyonlar devam ediyor' ifadelerini kullandı.