Keçiören Belediyesi, yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuk ve gençler için düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları programını sürdürüyor. Keçiören Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 7-17 yaş arasındaki yaklaşık 5 bin 500 öğrenci çeşitli spor branşlarında eğitim görüyor.

Çocuklar sporu yaşayarak öğreniyor

Yaz Spor Okulları ile çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazanması hedeflenirken, katılımcılar fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirme imkânı buluyor. Eğitimler boyunca takım çalışması, disiplin, paylaşım ve özgüven gibi değerleri deneyimleyen öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de kendilerini geliştirerek geçiriyor.

Keçiören Belediyesi, yaz boyunca devam edecek eğitimlerle çocuk ve gençlerin aktif yaşamı benimsemelerine, sosyal yönlerini güçlendirmelerine ve spor kültürü kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

24 branşta ücretsiz eğitim

Program kapsamında öğrenciler; aikido, akıl ve zekâ oyunları, atletizm, badminton, basketbol, boks, buz pateni, cimnastik, dart, futbol, futsal, güreş, halk oyunları, karate, kick boks, masa tenisi, pilates, ragbi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu ve yüzme olmak üzere toplam 24 farklı branşta eğitim alıyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen derslerle çocuk ve gençler, ilgi duydukları spor dallarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken, Keçiören Belediyesi de her yaş grubuna hitap eden spor faaliyetleriyle gençleri aktif yaşama teşvik etmeyi sürdürüyor.