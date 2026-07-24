Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Turizm Sektörüne Prim Desteği

Kanun kapsamında, turizm sektörüne yönelik geçici sigorta primi desteği de getirildi. Komşu ülkelerde yaşanan gelişmeler ve artan maliyetler dikkate alınarak, 2026 yılının mayıs-aralık döneminde sigortalı çalışanlar için aylık 116,67 lira, toplamda 3 bin 500 liraya kadar prim desteği sağlanacak.

Memurlarda Kıdem Şartı Değişti

Düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Buna göre daire başkanı ve dengi yönetici kadrolarına atanabilmek için aranan hizmet süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Aday Sürücülere Yeni Kurallar

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine ilişkin hükümler kanuna eklendi. Belirlenen ceza puanının aşılması, alkollü araç kullanılması veya bazı trafik ihlallerinin tekrarlanması halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden belge alabilmeleri için sürücü kursuna gitmeleri, sınavı geçmeleri, psikoteknik raporu almaları ve tüm idari para cezalarını ödemeleri gerekecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Yetkileri Genişletildi

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet alan adlarına ilişkin politika ve düzenleme yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredildi. Başkanlık, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda gerekli tedbirleri alabilecek ve kararların uygulanmasını isteyebilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Diğer Düzenlemeler

Kanunla ayrıca nükleer enerji yatırımlarına damga vergisi istisnası getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu bazı hizmetlerden alınacak ücretlerin döner sermaye hesabına aktarılması kararlaştırılırken, sivil havacılık alanında uluslararası kurallarla uyumu artıracak yeni düzenlemeler de yasaya eklendi.

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesinin ardından birleşim, 28 Temmuz Salı günü yeniden toplanmak üzere kapatıldı.