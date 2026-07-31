Dijital çağın getirdiği yüksek tempo, insanları "hiçbir şey yapmama" anlarına hasret bıraktı. Müziksiz, kronometresiz ve telefonsuz gerçekleştirilen "Sessiz Yürüyüş" akımı, bir spor aktivitesinden ziyade zihinsel bir sığınak sunmasıyla milyonları peşinden sürüklüyor.

Akımın Hızla Yayılmasının Arkasındaki Sır

Bu akımın bu kadar sevilmesinin ana nedeni, sıfır maliyetli ve zahmetsiz olması. Günlük hayatında bu yöntemi uygulayanlar; odaklanma sürelerinin uzadığını, zihinsel sisin dağıldığını ve gün içindeki kaygı seviyelerinin düştüğünü ifade ediyor.

Psikolog Görüşü: "Dijital Çağda Tüketim Orucu"

Klinik Psikologlar, akımın popülerliğini modern insanın ihtiyaçlarına bağlayarak şu değerlendirmede bulunuyor:

"Sürekli bir şeyler dinlemek veya izlemek zihni aşırı yüklüyor. Sessiz yürüyüş aslında bir 'dijital tüketim orucudur'. Birey dış dünyayla bağını kısa süreliğine kestiğinde, kendi iç sesiyle yeniden temas kurar ve tükenmişlik hissini ortadan kaldırır."