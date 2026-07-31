Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı özel açıklamada, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ancak değişen iklim koşulları ve artan insan kaynaklı riskler nedeniyle artık yeni bir mücadele anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Son yıllarda yangınlara müdahale kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Aslan, asıl başarının yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan tedbirlerle ölçüleceğini ifade etti.

“Türkiye bugün hava filosuyla, kara araçlarıyla ve teknolojik imkânlarıyla geçmişe göre çok daha güçlü bir noktadadır. Bu kazanımlar hepimizin ortak gururudur. Ancak artık yeni dönemin temel hedefi, yangını söndürmekten önce yangının çıkmasını engellemek olmalıdır.”

“İnsan faktörü hâlâ en büyük risk”

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Aslan, küçük görülen ihmallerin milyonlarca ağacı ve yılların emeğini yok ettiğini söyledi.

“Yangının canı yok, ruhu yok, vicdanı yok. Ama onu çıkaran insanın var. Bu nedenle mücadelemizin merkezinde insanı bilinçlendirmek olmalıdır. Bir sigara izmariti, bir anız ateşi ya da kontrolsüz yakılan bir ateş, yıllarca büyüyen ormanlarımızı birkaç saatte yok edebiliyor.”

“Orman işçisi bu mücadelenin görünmeyen kahramanıdır”

Yangınla mücadelede görev yapan orman işçilerinin büyük fedakârlıklarla çalıştığını vurgulayan Aslan, kamuoyunun çoğu zaman yalnızca hava araçlarını gördüğünü, ancak yangını fiilen söndürenlerin sahadaki emekçiler olduğunu ifade etti.

“Yangının içine giren, alevin önünde duran, günlerce ailesini göremeden görev yapan insanlar orman işçileridir. Teknoloji çok kıymetlidir ama son sözü yine insan emeği söylüyor. Bu nedenle orman işçisinin güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeterli personel planlaması artık bir tercih değil, zorunluluktur.”

“Yeşil Vatan bilinci çocuk yaşta başlamalı”

Yangınların önlenmesinde eğitimin vazgeçilmez olduğunu belirten Aslan, çevre bilincinin okul çağından itibaren kazandırılması gerektiğini söyledi.

“Biz yıllardır Yeşil Vatan bilincinin çocuklarımızın eğitim hayatının bir parçası olması gerektiğini savunuyoruz. Orman sevgisi küçük yaşta kazanılır. Bugün bilinçle yetişen çocuklar, yarın ormanlarını koruyan yetişkinler olacaktır.”

“Orman sadece ağaç değildir”

Ormanların ekonomik, ekolojik ve stratejik değerine dikkat çeken Settar Aslan, ormanların korunmasının milli güvenlik kadar önemli bir konu olduğunu belirtti.

“Orman; su demektir, temiz hava demektir, tarım demektir, hayat demektir. Bir ağacı kaybettiğimizde yalnızca odun kaybetmiyoruz; geleceğimizi de kaybediyoruz. Yeşil Vatan, çocuklarımızdan ödünç aldığımız en kıymetli emanettir.”

Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz aracılığıyla vatandaşlara çağrıda bulunan Aslan, yaz aylarında herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Yangınla mücadele sadece devletin ya da orman teşkilatının görevi değildir. Vatandaşımızın göstereceği duyarlılık, alınacak en büyük tedbirdir. Çünkü korunmuş her orman, geleceğe bırakılmış en değerli mirastır.”