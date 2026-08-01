İstanbul’da 31 Mart 2024 yılında yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde CHP’nin oyları Belediye Başkanı olanTuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AKP'ye geçti.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Toplantısında AKP’ye katılan Belediye Başkanları ve belediye Meclis Üyelerine rozetlerini taktı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine bir yer var" dedi.

KİMLER AKP’Lİ OLDU

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında AK Parti rozeti takılan isimler:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak