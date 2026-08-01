Yeşilçam’ın usta oyuncularından Can Kolukısa’dan acı haber geldi. “Kapıcılar Kralı”, “Züğürt Ağa” ve “Selamsız Bandosu” gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarda rol alan Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi Kolukısa’nın ailesi duyurdu. Ailenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

14 Mayıs 1934’te Eskişehir’de dünyaya gelen Can Kolukısa, tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda sahne aldı. Ayrıca Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü’nde tiyatro eğitimi gördü.

Sinema kariyerine 1976 yapımı “Kapıcılar Kralı” ile başlayan Kolukısa, özellikle 1985 yapımı “Züğürt Ağa” filmindeki Kahya karakteriyle hafızalarda yer edindi. Usta oyuncu, “Selamsız Bandosu”, “Asılacak Kadın”, “Arabesk”, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” ve “Kurtuluş” gibi çok sayıda önemli yapımda rol aldı.

Kolukısa, televizyon dünyasında da “Asmalı Konak”, “Yabancı Damat”, “Hanımın Çiftliği”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin”, “Balkan Ninnisi” ve “Gibi” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

2019 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülüne layık görülen Kolukısa, Türk tiyatrosu ve sinemasında bıraktığı izlerle anılacak.

Can Kolukısa’nın cenaze törenine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından daha sonra paylaşılması bekleniyor.