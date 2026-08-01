AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul Teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. AK Parti bir Türkiye kitabıdır' diyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz' diye konuştu. Erdoğan, 'Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz. Sözleşmeler 3 yıllık olacak.' dedi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda AK Parti teşkilat üyesi katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her zaman olduğu gibi yine müstesna bir kardeşlik ikliminde gerçekleştirdiğimiz İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha kuruluşundan itibaren İl Başkanlığımızın bünyesinde Büyük Türkiye mücadelesine, Güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarımı, tüm yöneticilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum' diyerek sözlerine başladı.

'KAPI KAPI ÇALIŞARAK TÜRKİYE YÜZYILI'NI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette Kadın ve Gençlik Kollarımız maşallah tam bir adanmışlık içinde, bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla, komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'ÜYE SAYISI İTİBARIYLA TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti, Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul Teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Ama durmak yok ha, yola devam. Yola devam. İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canıgönülden Tebrik ediyorum. Bu seferlik de 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamdettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum' dedi.

'AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR, BURADA HERKESİN HİKAYESİNE YER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. 'Yolunu ayırana uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de 'Hoş geldin' der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız' diye konuştu.

'ANKARA'DA COŞKULU BİR MİTİNG İLE 25'İNCİ YAŞIMIZI KUTLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir miting ile 25'inci yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim, AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir. Evet, kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun AK Parti budur, AK Parti'nin farkı budur, siyasal vizyonu budur. Ahlaki üstünlük de, psikolojik üstünlük de işte burada, bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına 'Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'BİZ ETRAFIMIZDAKİ ÇATIŞMALARDAN TÜRKİYE'Yİ UZAKTA TUTMANIN MÜCADELESİNİ VERİRKEN ONLAR KENDİ İLÇELERİNDE KAVGA EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken, onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum, bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var' dedi.

'LAFA GELİNCE ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİPLER AMA GÜNDEMLERİNDE TÜRKİYE YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur' diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN DÖRT BİR YANINDA RİSKLİ YAPILARI HIZLA DÖNÜŞTÜRÜYOR, İSTANBUL'U DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. 'Yarısı Bizden' kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız 'Ev Sahibi Türkiye' projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda, kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi, bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

'ESNAF VE SANATKARLARIMIZA KULLANDIRILAN HAZİNE DESTEKLİ İŞLETME KREDİLERİNİN LİMİTİNİ 1 MİLYON LİRADAN 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKARIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir diğer müjdemiz de, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması, bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet değişirken, ülke değişirken, dünya değişirken bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefetin yerinde sayması, hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan birtakım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez' ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET PARTİLERİNİN DE ARTIK TÜRKİYE'NİN STANDARTLARINA ÇIKMASININ VAKTİ GELMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu, kendini Türk milletine ait hisseden herkes için milli bir ödevdir. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIĞIMIZ YASAL DÜZENLEMENİN GAZİ MECLİSİMİZİN GÜNDEMİNE GELMESİYLE BİRLİKTE SÜRECİN İVME KAZANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplarına kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Ümitvar tutumumuzu korurken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını; iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklıselimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek; tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır' dedi.

'TERÖRÜN BU ÜLKEYE OLAN 2,3 TRİLYON DOLARLIK FATURASINI ANLATALIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, 'Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum' diye konuştu.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl en çok üye kaydı yapan Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu'nun AK Parti ilçe başkanlarına plaket verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye de parti rozetlerini taktı.

Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray, Fevzi Varlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ile Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak'a da programda rozet takıldı.