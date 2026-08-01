YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada 500 gündür devam ettiğini belirttiği demokrasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarı hedef alan Özel, tarihin bu süreci "iki ayrı hikayeyle" yazacağını ifade etti.

Özel, tarihin bir bölümünde "milletten korkan, sandıktan kaçan ve hukuku silaha çevirenlerin utanç sayfalarının" yer alacağını öne sürerek, "O sayfalarda tükenmiş bir iktidarın son çırpınışları yer alacak" dedi.

Demokrasi mücadelesinin ise tarihte farklı bir sayfa açacağını savunan Özel, "Millet o kitapta kendisine bembeyaz bir sayfa daha açacak. Ve o sayfada, milletin destana çevirdiği, 500 gündür sürdürdüğü, Saraçhane'de başlattığı ve bugüne kadar taşıdığı demokrasi destanı yerini alacak" ifadelerini kullandı.

"Korkuyu evde bırakanlar yazılacak"

Açıklamasının devamında toplumsal dayanışmaya vurgu yapan Özel, tarihin "korkuyu evde bırakanları, omuz omuza verenleri, tehditten yılmayanları ve şantaja teslim olmayanları" yazacağını söyledi.

Özel, sözlerini, "Bir tarafta saray düzeninin utanç sayfaları yer alacak, diğer tarafta milletin hanesinde cesaret, direniş ve zafer yazacak" ifadeleriyle tamamladı.