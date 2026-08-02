ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını belirterek, bu hafta sonu planlanan olası saldırıları askıya aldıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve görüşmelere katılan bazı Orta Doğu ülkelerinin, anlaşmanın çerçevesi üzerinde mutabakata vardığını ve ABD'den yeni bir saldırı düzenlememesini talep ettiğini ifade etti.

Anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden ulaşıma açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını kapsadığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu talebe dayanarak, dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde anlaşmanın tamamlanması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim. İsrail de benimle aynı görüşte."

Trump'ın açıklaması, Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik temasların hız kazandığı bir dönemde geldi. Açıklamanın ardından gözler, taraflar arasında nihai anlaşmanın ne zaman imzalanacağına çevrildi.