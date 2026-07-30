Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yoğun duman ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Kara yolunun 3 kilometrelik bölümü kapatıldı

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine Çanakkale-Biga kara yolunun 3 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanmaya başlandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yangına müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Toraman, Yeniçiftlik köyü kırsalındaki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 1 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.