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İbrahim Tunçaltan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kazada cip içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Tunçaltan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

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