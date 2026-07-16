Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Paşaköy yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tunçaltan’ın kullandığı 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Tunçaltan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada cip içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü öğrenildi.
İbrahim Tunçaltan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.