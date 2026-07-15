AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeliz Kaya'nın savcılıkta verdiği ifade dosyaya girdi. Kaya, sigortalı bir çalışan olduğunu belirterek, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin tamamını Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını ileri sürdü.

Kaya, AHBAP Derneği'nin mali işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadığını savunurken, dernekle bağlantılı görünen hesap hareketlerinin de Levent'in yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştiğini iddia etti.

"Çeklerdeki imzalar bana ait değil"

İfadesinde kendi adına düzenlenen çeklere de değinen Kaya, çeklerin arkasındaki imzaların kendisi tarafından atılmadığını öne sürdü.

Haluk Levent'in bu çekleri kendi adına imzaladığını iddia eden Kaya, kullanılan imzaların kendi imzasıyla da uyuşmadığını belirterek, bu nedenle söz konusu çeklerin daha sonra piyasadan toplatıldığını ifade etti.

"Taşınmazları onun söylediği kişilere devrettim"

Yeliz Kaya, adına kayıtlı taşınmazların Haluk Levent'in yönlendirmesiyle devredildiğini ileri sürdü.

Levent'in borçlu olduğunu söylediği Esin Önder Çağlayan başta olmak üzere farklı kişilere taşınmaz devri yaptığını belirten Kaya, bu kişileri tanımadığını, yalnızca Levent'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.

Kaya ayrıca, taşınmazların müteahhitlerden borç karşılığı alındığını ve Levent'in bunları kendi adına alamadığı için kendi üzerine kaydettirdiğini öne sürdü.

"Ben çok zor durumdayım"

Savcılık ifadesinde yaşadığı mağduriyeti de anlatan Kaya, Haluk Levent'in borçları nedeniyle ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını ileri sürdü.

Bankalara borçlandığını, kredi kartlarının limitlerinin dolduğunu ve tutuklu bulunduğunu belirten Kaya, "Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı." iddiasında bulundu.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, dosyada yer alan bu beyanlar Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesindeki iddiaları olarak kayıtlara geçti.