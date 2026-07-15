Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek verdi.

Paylaşımında Hüseyin Can Güner'i "dostum ve meslektaşım" sözleriyle anan Çırpanoğlu, tutuklama kararının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

"Adalete olan inancımızı sarstı"

Çırpanoğlu, açıklamasında, soruşturma kapsamında yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye'ye dönen, kaçma ya da delilleri karartma şüphesi bulunmadığını ifade ettiği Hüseyin Can Güner hakkında verilen tutuklama kararının düşündürücü olduğunu dile getirdi.

Tutuklama kararının iptal edildiğini belirttiği bir ihaleye ilişkin yapılan şikâyet üzerine verilmesine dikkat çeken Çırpanoğlu, bu durumun adalet duygusunu zedelediğini ifade etti.

"Görevine dönmesini temenni ediyorum"

Selim Çırpanoğlu, paylaşımının sonunda Hüseyin Can Güner hakkındaki sürecin kısa sürede adil şekilde sonuçlanmasını temenni ederek, "En kısa zamanda haksızlığın ortadan kalkmasını ve görevine iadesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Çırpanoğlu'nun paylaşımı, Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla yapılan açıklamalar arasına katıldı.