Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirildi. Programa Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında şehitler için dualar edilirken, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Çetin: Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız

Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı unutulmaz bir mücadele olduğunu belirtti.

Çetin, "15 Temmuz, milletimizin geleceğine ve bağımsızlığına yönelen hain girişime karşı verilen onurlu direnişin adıdır. O gece vatandaşlarımız büyük bir cesaret göstererek vatanına ve iradesine sahip çıktı. Bizler de şehitlerimizin emanetini yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakârlıkları daima hafızalarımızda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Şehitler için karanfiller bırakıldı

Tören kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitlik Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı program, şehitlerin rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.