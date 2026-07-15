AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Haluk Levent ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirten Çağlayan, Levent'in zaman zaman kendisinden borç para istediğini öne sürdü.

Çağlayan, Levent'in talepleri doğrultusunda para transferlerini, asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya'nın banka hesabına yaptığını belirterek, Kaya ile ilişkisinin bu para transferlerinden ibaret olduğunu ifade etti.

"Borçlara karşılık taşınmaz devri yapıldı"

İfadesinde, Levent'in bir süre sonra borçlarını ödeyemeyeceğini söylediğini ileri süren Çağlayan, bunun üzerine müteahhitlerden alacağını belirttiği taşınmazları borçlarına karşılık devretmeyi teklif ettiğini anlattı.

İlk olarak Gebze'de bulunan bir gayrimenkulün kendi üzerine devredildiğini ifade eden Çağlayan, daha sonraki süreçte de Levent'in bilgisi ve isteği doğrultusunda Yeliz Kaya aracılığıyla çok sayıda taşınmazın adına geçirildiğini iddia etti.

"2025'te milyonlarca dolarlık yeni borç istedi"

Çağlayan, ifadesinde 2025 yılının Haziran ayında Haluk Levent'in reklam anlaşmalarından doğacak gelirlerini gerekçe göstererek kendisinden yaklaşık 8 milyon dolar talep ettiğini öne sürdü.

Bu paranın bir bölümünü Yeliz Kaya'nın banka hesabına gönderdiğini, kalan kısmını ise çek olarak teslim ettiğini belirten Çağlayan, daha sonra Levent'in yeniden yaklaşık 8 milyon dolar istediğini ve bu ödemeyi de yaptığını ancak parasını geri alamadığını iddia etti.

"Kripto para projesi için de para gönderdim"

İfadesine göre Haluk Levent, uluslararası ölçekte faaliyet gösterecek bir kripto para ve sosyal yardım platformu kuracağını söyledi. Çağlayan ise projeye tam olarak inanmadığını ancak sosyal yardım amacı taşıdığı düşüncesiyle Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 6 milyon dolar daha gönderdiğini, bu paranın da geri ödenmediğini öne sürdü.

"70 milyon dolar verdim, 68 taşınmaz devraldım"

Esin Önder Çağlayan, toplamda yaklaşık 70 milyon dolar borç verdiğini, buna karşılık ekspertiz değeri yaklaşık 35 milyon dolar olan 68 taşınmazın kendi üzerine devredildiğini ifade etti.

Taşınmazları yatırım amacıyla edinmediğini savunan Çağlayan, bu devirleri yalnızca alacağını tahsil edebilmek için kabul ettiğini belirterek, söz konusu gayrimenkullerin halen kendi adına kayıtlı olduğunu ve Haluk Levent'ten hâlâ alacağının bulunduğunu iddia etti.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, dosyadaki iddialarla ilgili incelemeler sürüyor.