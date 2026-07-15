15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) anma programı düzenlendi. TBMM'de gerçekleştirilen etkinliklere devlet erkanı, siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Anma programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, darbe girişiminin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade etti.

Yerel Gazeteler de Sergilendi!

Program kapsamında 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan görüntüler ve çeşitli içerikler katılımcılarla paylaşıldı. Meclis yerleşkesinde o geceye ilişkin fotoğraflar ile 16 Temmuz sabahı yayımlanan ve darbe girişimini manşetlerine taşıyan yerel gazeteler de sergilendi. Sergiyi gezen katılımcılar, 15 Temmuz gecesine ilişkin kareleri ve gazete manşetlerini inceledi.

TBMM'deki anma programı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam ederken, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı ve demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.