Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi’nde 6’ncı sırada tamamlayan Aras Kargo’nun Avrupa macerası netleşti. İlk olarak Balkan Kupası’nda yer alacağı açıklanan kırmızı-beyazlı ekip için karar değişikliğine gidildi ve takımın CEV Challenge Kupası’nda mücadele etmesine karar verildi.

Aras Kargo, böylece kadın voleybolunda İzmir’i Avrupa kupalarında temsil edecek önemli ekiplerden biri olacak. İzmir temsilcisi, kentte kadın voleybolunda Avrupa heyecanını uzun bir aradan sonra yeniden yaşatacak.

İzmir 17 Yıl Sonra Avrupa’da

İzmir’i Avrupa kupalarında en son 2009 yılında Karşıyaka temsil etmişti. Aras Kargo’nun CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek olmasıyla birlikte İzmir, kadın voleybolunda 17 yıl sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İzmir’i 17 yılın ardından Avrupa’ya taşıyoruz. CEV Challenge Cup’tayız” ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında boy gösterecek olan Aras Kargo, hem İzmir voleybolunun uluslararası arenadaki temsilcisi olacak hem de CEV Challenge Kupası’nda başarılı bir performans hedefleyecek.