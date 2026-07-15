Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor. Slovenya’nın Bled kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinde yönetim, iki yerli oyuncuyla ilgili kararını verdi.

Başkan Rasmus Ankersen’in özellikle Arda Okan Kurtulan için gelen teklifleri değerlendirdiği ancak beklentilerin altında kaldığı öğrenildi. Yaz transfer döneminin başında Galatasaray’ın da ilgilendiği genç sağ bek için şu aşamada satış planı rafa kaldırıldı.

Arda Okan Kurtulan takımda kalacak

Göztepe yönetimi, yerli oyuncu transferinin zorlaştığı dönemde Arda Okan Kurtulan’ın değerinin daha da artabileceğini düşünüyor. Bu nedenle genç futbolcunun yeni sezonda kadroda kalmasına karar verildi.

Teknik heyetin de Arda Okan’ın performansından memnun olduğu ve oyuncunun Süper Lig’de önemli bir rol üstlenebileceği belirtildi.

Kalede gözler Arda Özçimen’e çevrildi

Göztepe’de son üç sezondur kaleyi koruyan Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in ayrılmasının ardından kaleci transferi gündemin ilk sırasına taşınmıştı. Ancak yönetim henüz bu bölgede somut bir adım atmadı.

Bu süreçte genç kaleci Arda Özçimen’e güvenoyu verildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Bandırmaspor’da başarılı bir performans sergileyen Arda’nın daha hazır ve olgun şekilde takıma döndüğü ifade edildi.

Ankersen: “Arda’ya güveniyoruz”

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Slovenya kampında yaptığı açıklamada Arda Özçimen’e duydukları güveni dile getirdi.

“Arda geçen sezon kiralık oynadığı Bandırmaspor’da başarılı bir sezon geçirdi. Takımımıza daha hazır ve olgun şekilde döndü. Arda burada da iyi olursa hocamız onu oynatır” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un da genç kaleciden memnun olduğu ve rekabeti artırmak amacıyla yerli bir kaleci transferinin gündeme gelebileceği öğrenildi.

Göztepe’de yeni sezon öncesi hem Arda Okan Kurtulan hem de Arda Özçimen’in performansı, takımın hedefleri açısından kritik önem taşıyacak.