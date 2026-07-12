İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da, yeni sezon öncesi yaşanan kriz büyüyor. Futbol takımının profesyonel liglere katılmama kararı almasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşürülen kırmızı-lacivertli kulüpte, dernek yönetiminden açıklama geldi.

TFF'nin 2'nci Lig Müsabakaları Statüsü'nde yaptığı değişiklikle Altınordu'nun yeni sezonda lige alınmayacağı resmileşti. Karar doğrultusunda kulüp, otomatik olarak küme düşürülerek 2027-2028 sezonundan itibaren 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

Altınordu yönetiminden Seyit Mehmet Özkan'a tepki

Altınordu Spor Kulübü Yönetim Kurulu, futbol takımının ligden çekilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, futbol şubesini yöneten Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a tepki gösterdi.

Açıklamada, "Futbol A takımımız, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın aldığı bir karar doğrultusunda ligden çekilmiş ve sonucunda TFF tarafından bir alt kümeye düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

2012 yılında futbol A takımının Özkan başkanlığındaki Altınordu FK'ya devredildiği hatırlatılan açıklamada, yetiştirilen oyuncuların satışından elde edilen gelirlerin altyapı ve tesisleşmeye yönlendirilmesine rağmen A takımın hedeflerinden uzaklaştığı savunuldu.

"Tarihimizin en kötü günlerinden biri"

Altınordu yönetimi, kulübün altyapı çalışmaları ve tesis yatırımlarıyla önemli bir değer oluşturduğunu ancak A takımın ligden çekilmesinin camia açısından büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Altınordu adıyla açılan futbol okulları, yapılan tesisler, yetiştirilen gençler camiamızı manevi olarak mutlu etse de armamızı taşıyan futbol takımımızın ligden çekilmesi tarihimizin en kötü günlerinden birini yaşadığımız gerçeğini değiştirmemektedir" denildi.

Yönetim, yatırımcılarla yapılan görüşmelerin zarar görmemesi için sürece müdahil olmadıklarını belirterek, kulübün kurumsal haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Altınordu'da futbolcular ayrılıyor

Yeni sezonda profesyonel liglerde yer alamayacak Altınordu'da oyuncu vedaları da devam ediyor.

Kırmızı-lacivertli ekipte kaleci Arif Çorum FK'ya, Furkan Yöntem ise Sarıyer'e transfer olurken; altyapısından yetişen futbolculardan Ege Arslan Bodrum FK'ya, Hasan Berat Kayalı ise Sarıyer'e gönderildi.

Altınordu, uzun yıllardır kulübün formasını giyen futbolcular için yayımladığı mesajlarla oyunculara teşekkür etti.