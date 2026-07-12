Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin gönderi dağıtım hizmetlerinde kullandığı elektrikli skuterlerle ilgili güncel verileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, PTT bünyesinde 2021 yılında kullanılmaya başlanan elektrikli skuterlerin, çevreci ulaşım ve hızlı teslimat açısından önemli katkılar sağladığını belirtti.

PTT'nin e-skuter filosu büyüdü

Elektrikli skuter uygulamasının 2021 yılında 100 araçla başladığını hatırlatan Uraloğlu, bu sayının 2026 Haziran sonu itibarıyla 1050'ye ulaştığını açıkladı.

Doğa dostu ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırıldığını belirten Uraloğlu, PTT dağıtım görevlilerinin fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerjiyle çalışan e-skuterleri tercih ettiğini söyledi.

Uraloğlu, "PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-Skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor" dedi.

10,4 milyon kilometre yol kat edildi

PTT'nin elektrikli skuterlerle bugüne kadar kargo dışındaki yaklaşık 89,6 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdığını ifade eden Uraloğlu, araçların toplamda 10,4 milyon kilometre yol yaptığını belirtti.

Bu mesafenin dünyanın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşmaya eşdeğer olduğunu aktaran Uraloğlu, e-skuter kullanımı sayesinde 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildiğini söyledi.

Elektrikli skuterlerin özellikle dar sokaklarda ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde hızlı teslimat imkanı sunduğunu belirten Uraloğlu, yaya dağıtıma kıyasla yaklaşık yüzde 20 zaman tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Dört büyük şehirde 62,5 milyon gönderi dağıtıldı

Elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometre hıza ulaşabildiğini ve tek şarjla yaklaşık 40 kilometre yol kat edebildiğinibelirten Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da önemli miktarda gönderinin e-skuterlerle dağıtıldığını açıkladı.

Uraloğlu, "Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere dört büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Bu rakam, söz konusu illerdeki toplam gönderilerin yüzde 69'una karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.