Yenileme çalışmalarının tamamlandığı Esat Hâl'de kapılarını açan Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla araştırmacıları ve kitapseverleri ağırlamaya başladı. Kütüphanede, Prof. Dr. Ruşen Keleş'in bağışladığı toplam 3 bin 887 kitap ile yıllar içinde oluşturduğu kişisel arşiv yer alıyor.

Kent Bilimine Işık Tutacak Eserler

Türkiye'nin kentleşme ve yerel yönetimler alanındaki en önemli akademisyenlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş'in kaleme aldığı yaklaşık 100 eser de kütüphanenin en dikkat çekici bölümleri arasında bulunuyor. Akademik değeri yüksek bu özel koleksiyonun, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kesime kaynak olması hedeflenirken, Başkentliler de kent bilimine ışık tutan bu önemli bilgi hazinesinden faydalanma imkânına kavuşuyor.