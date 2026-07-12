Çamlıdere'de düzenlenen yayla festivali, geleneksel Sinsin Ateşi etrafında gerçekleştirilen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda festivale katılan vatandaşlara teşekkür ederek geceye ilişkin görüntüleri paylaştı.

Başkan Ceylan, paylaşımında festival alanında ateşin yakılmasıyla birlikte coşkunun zirveye ulaştığını belirtti. Gece boyunca sanatçılar Ömer Özdemir ve Gürkan Demirez'in sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar türkülere eşlik etti, yöresel oyunlarla eğlendi.

Konserler ve havai fişek gösterisi ilgi gördü

Festival kapsamında gerçekleştirilen konserlerin yanı sıra geleneksel Sinsin gösterileri ve gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterileri de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yayla alanını dolduran vatandaşlar, gece boyunca müzik ve eğlencenin tadını çıkardı.

Başkan Adem Ceylan, paylaşımında, "Ateş yükseldi, ritim hızlandı, Çamlıdere Yaylası festival coşkusuyla yankılandı. Geleneksel Sinsin Ateşimizin etrafında buluştuğumuz gecede unutulmaz anlar yaşadık. Ateşimiz yandı, coşkumuz zirveye ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Çamlıdere Yayla Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki günlerde de çeşitli kültürel ve sosyal programlarla devam etmesi bekleniyor.