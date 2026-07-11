Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, haziran ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içindeki gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uygunsuz işletmelere 242,8 milyon TL ceza

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik yaptırımların uygulandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere, 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk."

"Gıda fırsatçılarına sıfır tolerans"

Gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Yumaklı, işini kurallara uygun şekilde yapan üreticilerin emeğinin korunacağını belirtti.

Yumaklı, "İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğine yönelik denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.