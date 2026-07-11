2025-2026 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasının ardından Avcılar'da okullarda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kitap ve defter toplama kampanyası başlatıldı. Öğrencilerin yıl boyunca kullandığı ders kitapları ile defterler geri dönüşüme kazandırılarak yeniden ekonomiye dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde bu eğitim öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullara ücretsiz olarak 29 milyon ders kitabı dağıtıldı. Avcılar'daki 145 okulda eğitim gören 60 bin 456 öğrenciye ise toplam 863 bin 795 kitap ulaştırıldı.

Okullardan Velilere Çağrı

Eğitim yılının sona ermesiyle birlikte okul yönetimleri, kullanılmayan kitap ve defterlerin çöpe atılmaması için öğrenci ve velilere çağrıda bulundu. Başta Ambarlı Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu olmak üzere birçok okulda toplanan materyaller, geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.

Kampanya sayesinde hem atık miktarının azaltılması hem de geri dönüşümden elde edilecek gelirle okullara ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sokak Sokak Kitap Topluyorlar

Öte yandan geri dönüşüm sektöründe çalışan bazı kişiler de kullanılmayan kitap ve defterleri toplamak için kamyonetleriyle mahalle mahalle dolaşmaya başladı. Araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara çağrıda bulunan toplayıcılar, kilogramı 1 TL'den satın aldıkları kitap ve defterlerin çocuklara harçlık olurken geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine de katkı sunduğunu ifade etti.