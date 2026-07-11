Çankaya Belediyesi, önceki dönem Çankaya Belediye Başkanı merhum Doğan Taşdelen için düzenlenmesi planlanan anma programının iptal edildiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilmesi planlanan anma programının iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, iptal kararının gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, "11 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilmesi planlanan, önceki dönem Çankaya Belediye Başkanı merhum Doğan Taşdelen'i anma programı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Çankaya Belediyesi, açıklamasını basın mensuplarına "Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz." notuyla duyurdu.