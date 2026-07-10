Haymana Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yatırımlara hız verdi. İlçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu yeni İlçe Otogarı projesinde zemin hazırlığı ve dolgu çalışmalarına başlanırken, birçok mahallede sosyal donatı ve altyapı projeleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Kızılkoyunlu Mahallesi'nde köy konağı ve cami lojmanlarının yapımı devam ederken, Sırçasaray Mahallesi'nde yeni cami inşaatında da çalışmalar aralıksız sürüyor.

Metruk Yapılar Yıkılıyor, Ulaşım Güçleniyor

Belediye ekipleri, ilçe genelinde güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkımını gerçekleştirirken, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol açma, arazi yolu düzenleme ve dere ıslah çalışmalarını da sürdürüyor.

Çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Devlet Su İşleri'nin (DSİ) iş makinesi desteğiyle sahadaki faaliyetler kesintisiz devam ediyor.

Başdeğirmen Mesire Alanı Yeniden Şekilleniyor

Haymana'nın turizm potansiyelini artırması hedeflenen Başdeğirmen Mesire Alanı'nda kapsamlı bir dönüşüm projesi hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında dere ıslahı yapılırken, karavan parkı, at çiftliği ve sosyal tesislerin yapım çalışmaları devam ediyor. Mesire alanındaki yürüyüş yolları andezit taşlarla kaplanırken, ziyaretçilerin ve düğün organizasyonlarına katılacak vatandaşların park sorunu yaşamaması için geniş bir otopark da projeye dahil edildi.

Öte yandan, ilçenin tarihi mirası arasında yer alan "Papazın Evi"nde restorasyon çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Koç: "Haymana'nın Her Noktasında Sahadayız"

Çalışmaları yerinde inceleyen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaz sezonuyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir hizmet dönemi başlattıklarını söyledi.

Koç, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan tüm ihtiyaçları planlı şekilde karşıladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin daha modern, konforlu ve sosyal imkânları gelişmiş bir Haymana'da yaşaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Devlet Su İşleri başta olmak üzere kurumlarımızla yaptığımız iş birlikleri çalışmalarımıza önemli katkı sağlıyor. Başlattığımız projeleri en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Yeni Projeler Yolda

Haymana Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yatırım hamlesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Belediye yetkilileri, planlama aşamasındaki yeni projelerin de kısa süre içinde uygulamaya alınacağını ifade etti.