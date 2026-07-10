Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Amasya'da Gökhöyük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Amasya'ya dönen ailenin bulunduğu Mehmet Bilir yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen O.Ş. idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Anne ve İki Oğlu Yaşamını Yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Mehmet Bilir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan ağabeyi Yavuz Bilir ile anneleri Fatma Bilir ise kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 Yaralının Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü O.Ş., ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.