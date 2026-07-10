FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde oğluna ilişkin duygusal anılarını paylaştı.

Adanalı şehit polis Yunus Uğur'un, İHA, helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi için geçici görevle Ankara'da bulunduğunu hatırlatan baba Uğur, oğlunun göreve ve vatana bağlılığıyla örnek bir evlat olduğunu söyledi.

"Keşke Şehit Olsam' Demişti"

Ramazan Uğur, oğlunun şehit olmadan yalnızca 10 gün önce Kurban Bayramı ziyaretinde kendisiyle yaptığı konuşmayı unutamadığını belirtti.

Oğlunun polis olmayı büyük bir ideal olarak gördüğünü ifade eden Uğur, "Terör bölgesinde görev yapmak istediğini sık sık söylerdi. Bayramda yanıma geldiğinde bana, 'Allah şehitliği bana nasip eder mi?' diye sordu. Ardından da 'Keşke şehit olsam' dedi. Ben ise 'Şehitlik herkese nasip olmaz' diye karşılık verdim. Sonradan anladım ki içine doğmuş" dedi.

"Ciğerim Yanıyor Ama Gururluyum"

15 Temmuz gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalıştığını anlatan Ramazan Uğur, darbe girişimi haberlerini televizyondan takip ettiğini, ertesi gün ise oğlunun şehit olduğu haberini aldığını söyledi.

Evine geldiğinde kurulan taziye çadırını gördüğü an yaşadığı acıyı tarif edemediğini dile getiren Uğur, "Bir baba olarak evlat acısı tarifsiz. Ciğerim yanıyor ama oğlumun vatanı için şehitlik mertebesine ulaşmasıyla da gurur duyuyorum. Her 15 Temmuz geldiğinde acımız ilk günkü gibi tazeleniyor" diye konuştu.

"Şehadet Şerbetini Arkadaşlarıyla Birlikte İçti"

Şehit Yunus Uğur'un çocukluk arkadaşları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle aynı meslek yolunu seçtiğini belirten baba Uğur, üç arkadaşın polis olduktan sonra aynı hain saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

Ramazan Uğur, şehitlerin fedakârlığı sayesinde Türkiye'nin bugün huzur içinde yaşadığını belirterek, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayraktar Ailesine Teşekkür

Ramazan Uğur, şehit ailelerine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı merhum Özdemir Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Şehit ailelerinin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını ifade eden Uğur, gördükleri ilgi ve desteği unutmadıklarını dile getirdi.