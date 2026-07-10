Geride kalan FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra ev sahibi şehirlerin sahip olduğu yeni nesil stadyumlarla da dünya spor kamuoyunun gündeminde önemli yer tuttu. Turnuvada kullanılan yüksek teknolojili spor yapıları; güvenlik sistemleri, dijital altyapıları, sürdürülebilirlik uygulamaları, ulaşım entegrasyonları ve çok amaçlı kullanım modelleriyle geleceğin stadyum anlayışını ortaya koydu.

Dallas Stadium, New York New Jersey Stadium, Mexico City Stadium, Atlanta Stadium, Houston Stadium, Los Angeles Stadium ve Miami Stadium gibi organizasyona ev sahipliği yapan tesisler, modern stadyumların artık yalnızca seyirci kapasitesiyle değil; mühendislik kalitesi, enerji verimliliği, dijital yönetim sistemleri, afet güvenliği ve şehir yaşamına kattığı ekonomik değerle değerlendirildiğini gösterdi.

Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, Dünya Kupası'nın ardından yaptığı değerlendirmede, organizasyonun Türkiye açısından önemli mühendislik ve şehir planlama dersleri içerdiğini belirterek, yeni dönemde spor yatırımlarının yalnızca mimari açıdan değil, bütüncül mühendislik anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Dalgıç, şunları söyledi: "Dünya Kupası bize çok net bir gerçeği gösterdi. Stadyum artık sadece doksan dakika futbol oynanan bir yapı değildir. Güvenlikten enerji yönetimine, dijital biletlemeden kalabalık yönetimine, afet senaryolarından yapay zekâ destekli işletmeye kadar çok katmanlı mühendislik sistemlerinin merkezidir. Yeni nesil spor tesisleri, şehirlerin teknolojik ve ekonomik vizyonunun da bir göstergesidir.

Dünya Kupası boyunca kullanılan stadyumlar, spor tesislerinin artık şehir ölçeğinde planlanması gerektiğini ortaya koydu. Dallas Stadium gibi yüksek kapasiteli tesisler, gelişmiş kalabalık yönetimi ve acil tahliye senaryolarıyla öne çıkarken; Los Angeles Stadium ve Atlanta Stadium, akıllı bina teknolojileri, dijital işletme sistemleri ve çok amaçlı kullanım modeliyle dikkat çekti. Houston Stadium ise sıcak iklim koşullarına uygun mühendislik çözümleriyle; gölgelendirme sistemleri, iklimlendirme altyapısı, seyirci konforu ve enerji verimliliği açısından örnek gösterildi. New York New Jersey Stadium ve Mexico City Stadium ise ulaşım entegrasyonu, medya operasyonları, güvenlik planlaması ve uluslararası organizasyon standartlarının başarılı uygulamalarıyla öne çıktı.”

Burak Dalgıç, günümüzde FIFA ve UEFA kriterlerinin yalnızca saha ölçüleri veya tribün kapasitesiyle sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni nesil stadyumlarda yangın güvenliği, acil tahliye senaryoları, engelli erişimi, dijital kontrol sistemleri, medya altyapısı, enerji performansı, sürdürülebilir malzeme kullanımı, ulaşım yönetimi ve çevresel etki birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle spor yapıları artık mimarlığın olduğu kadar disiplinlerarası mühendislik koordinasyonunun da ürünüdür. Türkiye son yıllarda önemli stadyum yatırımları gerçekleştirdi. Ancak bundan sonraki süreçte hedef, yalnızca yeni tesisler inşa etmek değil; yaşayan ve ekonomik değer üreten şehir merkezleri oluşturmak olmalı. Yeni nesil stadyumlar haftanın yedi günü yaşayan yapılar haline gelmelidir.”

Yapay Zekâ ve Dijital İkiz Teknolojileri Ön Plana Çıkacak

Burak Dalgıç, geleceğin spor yapılarında dijital ikiz teknolojileri, yapay zekâ destekli enerji yönetimi, sensörlerle yapısal sağlık izleme, akıllı güvenlik sistemleri, kalabalık analitiği ve veri odaklı işletme modellerinin standart hale geleceğini belirtti.

"Bir stadyumun başarısı artık kapasitesiyle değil; ne kadar güvenli, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar verimli ve ne kadar akıllı yönetildiği ile ölçülüyor. Güneş enerjisi sistemleri, yağmur suyu geri kazanımı, düşük karbonlu yapı malzemeleri ve yaşam döngüsü maliyet analizleri yeni projelerin vazgeçilmez unsurları haline geldi. Bugün inşa edilen bir stadyumun sadece yapım maliyetini değil, önümüzdeki kırk yıllık işletme, bakım ve enerji performansını da planlamak gerekiyor. Gerçek mühendislik, yapının tüm yaşam döngüsünü yönetebilmektir."

Koltek Müşavirlik'in spor yapıları ve büyük ölçekli kamu projelerindeki deneyimine dikkat çeken Dalgıç, Türkiye'nin yeni nesil stadyumlar konusunda güçlü bir mühendislik birikimine sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya Kupası geride kaldı ancak geriye çok önemli bir vizyon bıraktı. Türkiye bu dönüşümü doğru okumalı. FIFA ve UEFA standartlarının ötesine geçen, sürdürülebilir, akıllı, güvenli ve şehir ekonomisine sürekli değer üreten yeni nesil stadyumlar inşa etmek zorundayız. Çünkü geleceğin spor yapıları yalnızca maçların değil, şehirlerin geleceğinin de sahnesi olacak."