Finalde Yunanistan ile karşılaşan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü mücadelede etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirerek rakibini 3-2 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın setleri 29-31, 25-22, 19-25, 25-19 ve 15-13 sonuçlandı. Bu galibiyetle TVF Spor Lisesi, 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğu kupasını kazandı.

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji ise final maçında ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup oldu. 21-25, 25-19, 25-19 ve 25-23'lük setlerle sona eren karşılaşmanın ardından Sancaktepe Okyanus Koleji organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamladı.

Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kadınlarda ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında, "Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonasında ülkemizi temsil eden okul takımlarımız büyük bir başarı elde etti. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonasında erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kızlarda finalde mücadele ederek ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji'ni yürekten kutluyorum. Okul sporlarında elde ettiğiniz başarı, Türk voleybolunun geleceği adına umut vericidir. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Teşekkürler gençler, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.