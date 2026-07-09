CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde memur maaşlarına ilişkin verdiği sözleri hatırlattı. Kaya, kamu görevlilerine verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmadığını savunarak bunun hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

"Memur emeklilerine verilen söz tutulmadı"

Kaya, seçim sonrası çıkarılan 7456 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen düzenleme kapsamında kamu çalışanlarına verilen seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanmadığını söyledi.

Bu durumun yeni bir hak talebi olmadığını vurgulayan Kaya, verilen sözün yerine getirilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün tartışılan konu yeni bir hak talebi değildir. Tartışılan konu, seçim öncesinde kamuoyuna açık biçimde verilen sözün yerine getirilmesi ve hukukun gereğinin yapılmasıdır."

"Benim maaşıma gelen zam 23 bin lira"

Emekli maaşları arasındaki farkın adaletsizlik oluşturduğunu dile getiren Kaya, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben bir milletvekili emeklisiyim" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Benim maaşıma gelen zam tek başına 23 bin lira. Buna karşın milyonlarca vatandaşımızın mahkum edildiği en düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Allah'tan korkun. İnsanlar bu ülkede bir vekilin sadece aldığı zam kadar bile maaş elde edemiyor. Bu düzeni, bu adaletsizliği kesinlikle değiştireceğiz."

"Tüm farklar yasal faiziyle ödenmeli"

CHP'li Kaya, memur emeklilerine seyyanen zam uygulanması gerektiğini belirterek, üç yıldır ödenmeyen tüm maaş farklarının yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine verilmesini istedi.

Kaya, memur emeklilerinin ayrıcalık değil, yasal haklarını talep ettiğini belirterek, hükümete verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.