Ankara’da NATO Zirvesi sonrası dünya liderleri ülkelerine dönmeye başladı. Zirve boyunca trafiğe kapatılan yolların bir bölümü açıldı. Ancak protokol yolu olarak bilinen Çankaya’da birçok yol hala trafiğe kapalı.

Zirve nedeniyle başta Kızılay ve çevresi olmak üzere birçok ana arter araç trafiğine kapatılırken, bazı toplu taşıma hatlarında seferler geçici olarak durduruldu veya güzergâh değişikliğine gidildi. Ulaşımda yaşanan kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda vatandaş gideceği noktaya yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

Yıldız Kavşağı’na gelen araçlar, eğer Kızılay- Ulus istikametine gitmek isterlerse Turan Güneş Caddesi üzerinden Hoşdere Caddesi, Çetin Emeç Caddesi ve Bahçeli’deki Milli Kütüphaneye ulaşabiliyorlar. Buradan Kızılay’a giden yollar kapalı.

TOPLU TAŞIM YOK

EGO ve Halk Otobüslerinin 413 otobüs hattı (Altınpark - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Çankaya) ile 408 otobüs hattı (Gülpınar - Güneşevler - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Atakule Birlik Mahallesi ve 427 Subayevleri Ulus Kızılay Aşağı Ayrancı- toplu taşım seferleri hala yapılamıyor.

Bu üç hat, hem Çankaya’da NATO liderlerinin konakladığı yer oluşu ve Esenboğa Havaalanı güzergahı olması nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumunda.

Kapalı olan yolların akşam saat 18.00’den itibaren açılacağı belirtiliyor.

“ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK”

Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay'da ise alışılmış hareketlilik yerini sessizliğe bırakmış durumunda. Güvenlik tedbirleri ve ulaşım kısıtlamaları nedeniyle yaya ve araç trafiğinin büyük ölçüde azalması, bölgedeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Kızılay Bulvarı'nda faaliyet gösteren bazı işletme sahipleri, alınan tedbirler nedeniyle günlerdir müşteri gelmediğini ifade ederek ekonomik kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Bazı esnaflar, iş yapma imkânı kalmadığı gerekçesiyle dükkânlarını erken kapattıklarını söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren bir esnaf, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:" Yasak boyunca, arabamızı park etmedik. Kapının önüne bir şey konmadık. İş yerimiz kapatmadık açtık ancak dört gündür siftah yapmadan dükkanı kapattık. Bizim zararımızı kim karşılayacak ? diye konuştu.