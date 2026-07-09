Türkiye'nin klasik gitar alanındaki en köklü organizasyonlarından biri olan 18. Türkiye Gitar Buluşması, 13-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Koşanadam Müzik Yapım ve Başkent Müzikevi'nin katkılarıyla düzenlenecek.

Sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Kağan Korad'ın üstlendiği organizasyon kapsamında konserler, ustalık sınıfları, seminerler ve özel projeler dört gün boyunca katılımcılarla buluşacak. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gitaristleri, eğitimcileri, öğrencileri ve müzikseverleri Ankara'da ağırlayacak.

Festivalin açılışı, dünyaca ünlü Polonyalı klasik gitarist Krzysztof Meisinger'in resitaliyle yapılacak. Program boyunca farklı kuşaklardan sanatçılar sahne alırken, genç gitaristler de deneyimli isimlerle ustalık sınıflarında çalışma fırsatı yakalayacak.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri ise genç yaşta hayatını kaybeden gitarist Ceren anısına düzenlenecek "Ceren İçin: Gitar Benim Hayatım" konseri olacak. Genç müzisyenlerin sahne alacağı konser, yeni kuşaklara ilham vermeyi amaçlıyor.

Festival kapsamında ayrıca besteci ve gitarist Çağatay Azat'ın eserlerine ayrılan özel bir konser düzenlenecek. Sanatçının yeni eseri "Vela" ilk kez dinleyiciyle buluşurken, konserde seslendirilecek eserler daha sonra dijital platformlarda albüm olarak yayımlanacak.

Kapanış konseri ise modern klasik gitar repertuvarının önemli isimlerinden Roland Dyens'e ithaf edilecek. Emre Ünlenen, Anıl Gelenler ve Gitar Kumpanyası'nın sahne alacağı gecede, Dyens'in eserlerinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez seslendirilecek yapıtlar da müzikseverlerle buluşacak.

Festival, konserlerin yanı sıra eğitim yönüyle de öne çıkıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek uygulamalı seminerlerde ses üretimi, tuşe, sonorite, çalışma yöntemleri ve çağdaş gitar teknikleri ele alınacak. Organizasyon, yüzlerce gitar öğrencisi ve eğitimcisini aynı çatı altında buluşturarak bilgi paylaşımını ve ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Kağan Korad, Türkiye Gitar Buluşması'nın amacının bireysel başarıların ötesine geçerek ortak bir gitar ekolü oluşturmak olduğunu belirterek, "Artık birlikte yükselme zamanı" mesajını verdi.